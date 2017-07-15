Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başkan Yardımcısı Hasan Kızılbay’ı binlerce kişi uğurladı

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Basri Kızılbay’ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:20
Başkan Yardımcısı Hasan Kızılbay’ı binlerce kişi uğurladı

Adıyaman Belediyesi Özel Kalem Müdürü iken, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan Hasan Basri Kızılbay (50) bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciğer kanseri hastalığına yakalanan ve yaklaşık 8 aydan beri tedavi gören Hasan Basri Kızılbay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Basri Kızılbay, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camiinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, kamu kurum ve kuruluş müdürleri başta olmak üzere protokol üyelerinin de katıldığı cenaze namazına binlerce kişi katıldı.

Dualar eşliğinde aile mezarlığına defnedilen Hasan Basri Kızılbay’ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:20
  1. AK Parti
  2. Adıyaman
  3. Ercan Ata
  4. Ab
  5. Kula
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulanık’ta “15 Temmuz Destanı”nı unutulmadı
    1. Bulanık’ta “15 Temmuz Destanı”nı..
    2. Kösedağ şehitleri dualarla anıldı
    3. TÜMSİAD Başkanı Çakmak’tan 15 Temmuz..
    4. Kop savunması kahramanları unutulmadı
    5. ‘Kırık çizgilerden memleket..
    6. İHA’nın 15 Temmuz sergisi büyük ilgi..
    7. Manavgat’ta tur minibüsü şarampole..
    8. 15 Temmuz şehidinin adı hatıra..
    9. "15 Temmuz’un ruhunu daima diri..
    10. Gaziantep’te el bombalı saldırgan paniği
    11. TGK 12’nci başkanlar kurulu Tokat’ta..
    12. İdlib’te fırında çıkan yangını İHH..
    13. Şampiyonluk kupasını şehitlere hediye..
    14. Recep Kara, rakibini kısa sürede yere..
    15. "FETÖ gibi dini istismarcılara karşı..
    16. Erzurum Tabipler Odası’ndan 15 Temmuz..
    17. 15 Temmuz kahramanlarının isimleri..
    18. 15 Temmuz konulu karikatür..
    19. Droneler vatan için uçtu
    20. Zincirlikuyu’da toplanan kalabalığın..
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Abdüllatif Şener'den skandal 15 Temmuz paylaşımı
    Abdüllatif Şener'den skandal 15 Temmuz paylaşımı
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı