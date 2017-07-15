Başkan Yardımcısı Hasan Kızılbay’ı binlerce kişi uğurladı

Adıyaman Belediyesi Özel Kalem Müdürü iken, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan Hasan Basri Kızılbay (50) bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciğer kanseri hastalığına yakalanan ve yaklaşık 8 aydan beri tedavi gören Hasan Basri Kızılbay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Basri Kızılbay, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camiinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, kamu kurum ve kuruluş müdürleri başta olmak üzere protokol üyelerinin de katıldığı cenaze namazına binlerce kişi katıldı.

Dualar eşliğinde aile mezarlığına defnedilen Hasan Basri Kızılbay’ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.