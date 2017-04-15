Başkan Yalçın’dan tekstil atölyesine ziyaret

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede bulunan bir tekstil atölyesinin sahibi olan Adnan Gül’ü yerinde ziyaret etti.

Başkan Yalçın’dan tekstil atölyesine ziyaret
Eklenme: 15 Nisan 2017, 13:09

Yapılan bu ziyarette açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede kırk kişiye istihdam sağlayan tekstil atölye sahibi Adnan Gül’ü ziyarette bulunduklarını belirterek," 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum öncesi ziyaretlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün de ziyaretlerimiz arasında ilçemizde istihdam sağlayan tekstil atölye sahibi Adnan Gül beyi ziyaret ettik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında istişarelerde bulunduk. Hep birlikte kazanacağız, Pazaryeri başaracak"dedi.

Yalçın açıklamasının ardından tekstil sahibi Adnan Gül’e ilçeyi anlatan tabloyu hediye etti.

 
EtiketlerPazaryeriMuzaffer Yalçın
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