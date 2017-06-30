Başkan Yağcı’dan ziyaret

Ziyarette açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, “Şehrimizin büyük sanayicilerinden Mehmet Arslan beyi ziyaret ettim. Yeni yönetim ve yeni dönem başkanlığının hayırlı ve uğurlu olması temennimi ilettim. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde şehrimizin ve ülkemizin gelişimi noktasında el ele gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele” dedi.