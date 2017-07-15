Başkan Yağcı, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

Düzenlenen yemekte konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında Valilik tarafından düzenlenen Şehit ve Gazi Aileleriyle yemekte bir araya geldiklerini belirtti. Yağcı,” Atalarımız, Şehitlerimiz; kutsal vatan topraklarının savunması; namus, şeref ve mukaddesatımızın korunması için kanlarını, canlarını vermişler, şahadet şerbetini içmişlerdir. İnsanlar pek çok rütbe ve unvan elde edebilir. Bu rütbelerin başında hiç şüphe yok ki, şehitlik ve gazilik gelir. Çünkü bu rütbeler hayat karşılığında elde edilmekte ve inanç sayesinde kazanılmaktadır. Hem hak katında ve hem de halk yanında şahadet mertebesine yükselmek, büyük bir mazhariyettir. Mertebesi bu derece yüksektir. Annelerimizin göz bebeği evlatlarını her şeyden sakındıkları evlatlarını mesele vatan olunca, "Evladım ya şehit ol ya gazi" diyerek, kınalar yakarak cepheye gönderdikleri bir milletiz biz. İşte bizi büyük ve farklı kılan da budur. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum” dedi.