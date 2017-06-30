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Başkan Yağcı, incelemelerde bulundu

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yapımı devam eden yeni Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde incelemelerde bulundu.

30 Haziran 2017 Cuma 11:48
Başkan Yağcı, incelemelerde bulundu

Yapılan incelemeler hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi olarak yapılan çalışmaları tek tek incelediklerini belirterek, "Şehrimizin Ankara-İstanbul çevre yolu üzerinde bulunan ve ihtişamı ile göz dolduran Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalimizde incelemelerde bulunduk. Teknik ekibimizden yapılan son çalışmalar hakkında bilgi aldım. Şehrimize vizyon katacak projelerden biri olan terminalimizi en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele” dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:48
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