Başkan Yağcı, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu

Başkan Yağcı, merkez Cumalı köyündeki nişan merasimine katılarak, genç çiftin nişan yüzükleri kesti. Kendisinin de Cumalı köyünden olduğunu hatırlatan Başkan Yağcı, “Köyümüz gençlerinden Hidayet Tepe ve Hatice Kuzu çiftimizin nişan merasimini gerçekleştirdik. Paylaştıkça çoğalan tek şey sevgidir, nişan gibi bir noktayla ebedileştirdiğiniz sevginizin hep çoğalmasını diliyorum. Çiftimize hayatı tüm güzellikleriyle paylaşmaları dileğimle ömür boyu mutluluklar dilerim” dedi.