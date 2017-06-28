Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başkan Yağcı, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, belediye çalışanı Hidayet Tepe ve Hatice Kuzu çiftinin nişan merasimine katılarak mutluluklarına ortak oldu.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:49
Başkan Yağcı, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu

Başkan Yağcı, merkez Cumalı köyündeki nişan merasimine katılarak, genç çiftin nişan yüzükleri kesti. Kendisinin de Cumalı köyünden olduğunu hatırlatan Başkan Yağcı, “Köyümüz gençlerinden Hidayet Tepe ve Hatice Kuzu çiftimizin nişan merasimini gerçekleştirdik. Paylaştıkça çoğalan tek şey sevgidir, nişan gibi bir noktayla ebedileştirdiğiniz sevginizin hep çoğalmasını diliyorum. Çiftimize hayatı tüm güzellikleriyle paylaşmaları dileğimle ömür boyu mutluluklar dilerim” dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:49
  1. Bilecik
  2. Selim Yağcı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oğluna bayram ziyaretine geldi, kazada hayatını kaybetti
    1. Oğluna bayram ziyaretine geldi, kazada..
    2. Köpek eğitmenin burnunu ısırdı!
    3. Zeytin ağacını ikiye bölen çekici..
    4. CHP’nin esas planı deşifre oldu…..
    5. Hakkari'den kahreden haber: Şehit var
    6. ''İttifak üyeleri NATO için savunma..
    7. Kurudere Mahallesi çiftçilerine destek
    8. Doğu Karadeniz yaylalarını pedal..
    9. Sıcaktan bunalan vatandaşlar denize..
    10. Bayram trafik kazalarında 35 kişi..
    11. Meteoroloji’den kritik uyarı! O iller..
    12. Alman kaleciden ilginç taktik
    13. Uşak hafta sonu kavrulacak
    14. Volkan Demirel ikinci kez baba oluyor
    15. Sınırda yakalanan kişi bakın kim çıktı!
    16. Polisten uyuşturucu imalathanesine..
    17. Yolcu minibüsü devrildi: 2’si ağır 19..
    18. Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik..
    19. Milli sismik gemisi MTA Oruç Reis..
    20. Jandarma Özel Harekat askerinden..
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!