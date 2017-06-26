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Başkan Vergili partililerle bayramlaştı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, MHP Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde partililerle bayramlaştı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:51
Başkan Vergili partililerle bayramlaştı

MHP Karabük İl Başkanlığı tarafından parti binasında düzenlenentörende konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili , “ Bundan sonraki bayramlara erişmek dileğiyle tüm partililerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar ise, ülkemizin üzerinde ve partimiz üzerine oynanan oyunların bayram vesilesiyle bertaraf edilmesini dileyerek, partililer ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Konuşmalarından ardından Belediye Başkanı ve İl Başkanı partililerle tek tek bayramlaştı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:51
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  2. MHP
  3. Rafet Vergili
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