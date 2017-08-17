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Başkan Vekili Öztürk’ten Kur’an kurslarına ziyaret

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, ilçedeki Kur’an kurslarını ziyaret etti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:33
Başkan Vekili Öztürk’ten Kur’an kurslarına ziyaret

İlçe genelinde toplamda 12 bin öğrencinin eğitim gördüğü kurslardan Fatimatüz Zehra, Selimbey ve Karşıyaka Kur’an kurslarını ziyaret eden Öztürk, öğrencilerle yakından ilgilendi. Yetkililerden bilgiler de alan Öztürk, Kur’an kurslarının hem dinimizin doğru öğretilmesi hem de yaz aylarının faydalı bir şekilde geçirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Öztürk, ziyaretin bayram öncesine denk gelmesi sebebiyle 3 merkezdeki 244 çocuğa okul çantası, kitap, satranç seti, tişört ve şapkadan oluşan bir hediye seti verirken, kurslarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:33
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