Başkan Vekili Epcim, muhtarlarla bir araya geldi

Hakkari Belediyesinin şehrin altyapı ve üstyapı hizmetlerine yönelik hazırladığı “2017 Hakkari Dönüşüm Programı” kapsamında başlatmış olduğu çalışmalar devam ederken, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim de çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere mahalle muhtarıyla toplantı düzenledi. 15 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda konuşan Epcim, şehirde şimdiye kadar hiç yapılmamış önemli altyapı ve üstyapı hizmetlerini hayat geçirmek için çalıştıklarını söyledi. Hakkari’nin ihtiyaç duyduğu hizmetleri önemine göre hazırladıkları “2017 Hakkari Dönüşüm Programı” kapsamında sıraya aldıklarını ve bu yönlü çalışmaların başlatılıp sürdürüldüğünü kaydeden Epcim, muhtarları da tek tek dinleyerek öncelikli ve önemli taleplerini not aldı.