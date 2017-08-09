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Başkan Uysal, gazi ve aileleri ile buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, eşi Sevim Uysal ile birlikte Belediye Sosyal Tesislerinde gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Uysal, Cuma günüde Şehit Aileleriyle bir araya gelecek.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:03
Başkan Uysal, gazi ve aileleri ile buluştu

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, eşi Sevim Uysal ile birlikte her fırsatta toplumun önemli bir değeri olan gazi ve aileleriyle birlikte olmayı sürdürüyor. Başkan Uysal, bu kez de belediye sosyal tesislerinde ilçedeki gazi ve ailelerine kahvaltı verdi.

Gazilerin başlarının tacı olduğunu belirten Başkan Uysal, yaklaşık 60 kişinin katıldığı kahvaltıda, masa masa gezerek gazilerle tek tek sohbet etti, hal hatırlarını sordu.

Kahvaltıya katılan gazi ve aileleri, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a, derneğe tahsis ettikleri ilçenin en güzel yerindeki bina için teşekkür ettiler, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Başkan Uysal’da gazi ve aileleriyle sık sık bir araya gelmeyi sürdüreceklerini belirtti. Sahil Kafe’deki kahvaltıya, Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şube Başkanı Temel Şahin ve yönetim Kurulu, gaziler, gazi aileleri katılırken, Başkan Hüseyin Uysal, Cuma günü de ilçedeki Şehit Aileleriyle bir araya gelecek.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:03
  1. Zonguldak
  2. Ereğli
  3. Uysal
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