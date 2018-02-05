Başkan Uysal, eğitim camiasına başarılar diledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “2017-2018 Eğitim Yılının 2. Yarıyılında tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize başarılar diliyorum. Ülkemizin muasır medeniyet seviyesine ulaşması için eğitimin öneminin bilincinde olarak Hükümetimize bu konuda da her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul’da trafik yaşanmaması için İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Uysal, “İstanbulluların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi için metro, tramvay, metrobüs ve otobüs hatlarına ek seferler koyduk. Vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istirham ediyoruz. Velilerimizden de çocuklarını okula özel araçlarıyla götürmek yerine okul servislerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okul trafiğini etkileyecek yol-kazı çalışması yapmayacak ve kazalar için trafikte çok sayıda çekici hazır bulunduracak. İstanbul Trafik Zabıtası da Polis ve Jandarma ekipleriyle birlikte trafiğin açık tutulması için çalışacak. İstanbul’da 5 bin 771 okulda 3 milyona yakın öğrenci, 143 bin öğretmenin ders başı yapacak ve 16 bin servis aracı trafiğe çıkacak.