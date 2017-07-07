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Başkan Uysal, 15 Temmuz için hazırlıkları tamamladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle, 11-15 Temmuz tarihleri arasında ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü’ etkinleri düzenlenecek.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:41
Başkan Uysal, 15 Temmuz için hazırlıkları tamamladı

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü’ etkinliklerine toplumun her kesimini davet etti. Başkan Uysal, davetinde şu ifadeleri kullandı: “Kdz. Ereğli Belediyesi olarak; 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yılında, İlçe Kaymakamlığımız ile birlikte, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü’ etkinlikleri için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Hain darbe girişiminin ardından 27 gün boyunca süren demokrasi nöbetlerinde, bir ve beraber olan siz güzel şehrimin güzel insanlarını, 11 Temmuz Salı günü saat 21.00 de Atatürk Anıtı’nda başlayacak ve program dâhilinde 5 gün sürecek olan demokrasi nöbetleri ile, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 20:00’de ilçemiz Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı Köprülü Kavşak Bölgesinden başlayacak ‘Demokrasi ve Milli Beraberlik Yürüyüşü’ne davet ediyorum.”

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:41
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  4. Köprülü
  5. Ereğli
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