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Başkan Usta, Trabzonspor'un hedefini açıkladı

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, “Ligden kopmadık ama mutlaka Türkiye Kupası’nı almamız gerek” dedi..

27 Ekim 2017 Cuma 10:26
Başkan Usta, Trabzonspor'un hedefini açıkladı

Başkan Muharrem Usta, NTV Spor'a özel açıklamalar yaptı. Rıza Çalımbay'ın 'G.Saray derbisi bizim için iyi bir fırsat' diyen Rıza Çalımbay'a hak veren ve "Evet bizi ateşler" diyen Usta'nın sözlerinin satır başları şöyle:

Geçen sezon küme düşme maçı maalesef bize denk geldi. Biz Bursa'ya yenilince Rizespor küme düştü. Sonrasında kamuoyunda ortaya çıkan durum travma oluşturdu.
Bu sezon iyi bir kadro kurduk ama demotivasyon oldu.
Teknik ekibe, futbolu bilenlere bu kötü skorların nasıl alındığını sorduğumda cevap veremiyorlar. Kimse bilmiyor.
2009-10 yılından beri Trabzonspor kupa alamadı. Bu sezon hedeflerimizden biri mutlaka Türkiye Kupası'nı almak. Ligde de hedeften kopmadık. Herkes kenetlenmeli. Bu sene sonunda Avrupa'ya gidecek yolu yeri kendimize edinmemiz şart.
ABD'ye giderken uçakta Akhisar maçını izliyordum. 3-0 olunca kapattım.
2 gün önce tüm takımla toplantı yaptım. Ardından kaptanlarla da toplantı yaptım. Gördüğüm kadarıyla bazı futbolcular kendini bırakmış.
Takımda paradan değil de forma adaletsizliğinden dolayı rahatsız olan futbolcuların olduğunu biliyorum. Mesela Bongonda işi bırakmış.
Yapılanlardan dolayı beni eleştirebilirsiniz ama bu takıma sahip çıkmamız gerekiyor.
Ersun Yanal'ın ardından birçok alternatifimiz vardı ama biz Rıza Çalımbay isminde karar kıldık. Tüm camianın Trabzonspor'u bebeği gibi düşünüp koruması lazım. Çalımbay'a inanıyor ve güveniyoruz. Gelin takıma sahip çıkalım
Yusuf ve Abdülkadir için görüşmeler yaptım. Çok iyi rakamlar konuşuluyor. Eğer Trabzonspor yüksesirse o zaman sezon sonunda 40 milyon euro'lardan bahsedebiliriz.
Rodallega, Çorum Bld maçında rakibin kendisine ırkçılık yapıp küfür ettiğini söyledi..

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 10:26
  1. Muharrem Usta
  2. NTV Spor
  3. Rıza Çalımbay
    Bugünkü Akit

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