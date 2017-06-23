İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başkan Uğur'un Bayram Mesajı...

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesirli hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

23 Haziran 2017 Cuma 23:15
Başkan Uğur'un Bayram Mesajı...

Bayramların, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Başkan Uğur, bayram ziyanretlerinde sevdiklerimize ulaşırken trafik kurallarına dikkat etmek gerektiğini hatırlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur'un Ramazan Bayramı mesajı şu şekildedir;

Sevgili Hemşerilerim;

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelerek milletçe bir bayrama daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz.

Ramazan; bir olmanın, beraber olmanın, kardeş olmanın, paylaşmanın mutluluğunu bizlere bir kez daha yaşattı. 'Üzerinde kardeşinin hakkı var' şuuru içerisinde sevgi ve hoşgörü ile Ramazanı idrak ettik. Ramazan’da aynı sofrada oruç açmanın, aynı lokmayı paylaşmanın vermiş olduğu hazzı birlikte yaşadık. Şehrimizde, mahallemizde, akrabalarımızla, ihtiyaç sahipleriyle ekmeğimizi, suyumuzu bölüştük.
Ramazan; insanlığın yaşadığı zorlu günleri bizlere bir kez daha hatırlatarak Muhacir-Ensar kardeşliğini güçlendirmemize vesile oldu. Bayramlar; milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için önemli bir fırsattır. Bayramları vesile bilerek eş, dost ve akraba ziyaretlerinde bulunarak büyük-küçük demeden herkes ile bayramlaşalım. Bayram ziyaretlerimizde sevdiklerimize ulaşırken trafik kurallarını ihmal etmeyelim.

Bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimiz Ramazan Bayramını tebrik ediyorum.  Hayırlı Bayramlar Diliyorum”

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 23:15
  1. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. 'Fransa'yı Nazilerin elinden biz..
    3. ABD'de F-16 kaza yaptı!
    4. Londra'da 5 büyük binada yangın..
    5. Avrupa’yı kıskandıran tablo! Türkiye..
    6. Otobüs şoförlerinden etekli protesto!
    7. BAE ne yapacağını şaşırdı! Katar’a..
    8. BAE'ye Belçika'dan büyük şok! 8..
    9. Katar'dan yeni hamle! 37 ülkeye...
    10. Bakan Işık'tan "zehirlenme"..
    11. Tarkan’la fizy’de rekor
    12. Başkan Uğur'un Bayram Mesajı...
    13. Bakan Soylu: Biz iftar yaparken 5..
    14. Başkan Çelik: Bayramlar Allah’ın..
    15. Başkan Uğur belediye personeli ile..
    16. Kağıthane'den Kudüs'e Kardeşlik..
    17. Nazi Almanyası'ndan Hamburg kararı!..
    18. Elveda Ey Şehr-i Ramazan
    19. Marmaris'te otel skandalı: Bir odayı..
    20. ‘Bilinçli Okuma Atölyesi’ 2. Yılını..
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    'Rabia' heykeline Ülkücülerden anlamsız tepki!
    'Rabia' heykeline Ülkücülerden anlamsız tepki!
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!