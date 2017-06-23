Başkan Uğur'un Bayram Mesajı...

Bayramların, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Başkan Uğur, bayram ziyanretlerinde sevdiklerimize ulaşırken trafik kurallarına dikkat etmek gerektiğini hatırlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur'un Ramazan Bayramı mesajı şu şekildedir;



“Sevgili Hemşerilerim;

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelerek milletçe bir bayrama daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz.

Ramazan; bir olmanın, beraber olmanın, kardeş olmanın, paylaşmanın mutluluğunu bizlere bir kez daha yaşattı. 'Üzerinde kardeşinin hakkı var' şuuru içerisinde sevgi ve hoşgörü ile Ramazanı idrak ettik. Ramazan’da aynı sofrada oruç açmanın, aynı lokmayı paylaşmanın vermiş olduğu hazzı birlikte yaşadık. Şehrimizde, mahallemizde, akrabalarımızla, ihtiyaç sahipleriyle ekmeğimizi, suyumuzu bölüştük.

Ramazan; insanlığın yaşadığı zorlu günleri bizlere bir kez daha hatırlatarak Muhacir-Ensar kardeşliğini güçlendirmemize vesile oldu. Bayramlar; milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için önemli bir fırsattır. Bayramları vesile bilerek eş, dost ve akraba ziyaretlerinde bulunarak büyük-küçük demeden herkes ile bayramlaşalım. Bayram ziyaretlerimizde sevdiklerimize ulaşırken trafik kurallarını ihmal etmeyelim.

Bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimiz Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı Bayramlar Diliyorum”