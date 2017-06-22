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Başkan Uğur başak tarlasında hasat yaptı..

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, tarlada biçerdöver kullanıparpa hasadı yaptı.

22 Haziran 2017 Perşembe 21:46
Başkan Uğur başak tarlasında hasat yaptı..

BAŞKAN UĞUR: “TARLADA İZİMİZ, HARMANDA SÖZÜMÜZ VAR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, beraberinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Av. Mahmut Poyrazlı olduğu halde, Pamukçu mahallesinde katıldığı çiftçilere silaj dağıtım törenin ardından vatandaşlarla sohbet etti. Törenin ardından yine Pamukçu'da bir tarlaya giden Başkan Uğur, burada hasat yapan çiftçileri selamladı, sohbet etti. Daha sonra Milletvekili Mahmut Poyrazlı ile başak tarlasındaki b.içerdöeere binip direksiyona geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, dev biçerdöveri bir süre kullanıp arpa hasadı yaptı. Kırsal Hizmetler Daire Daire Başkanı Mekin Tüzün ile Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve BATAŞ Genel Müdürü İsmail Çoban'ın da eşlik ettiği Başkan Uğur, çifçtilere bereketli bir hasat sözeno dileğinde bulundu. Başkan Uğur, “Milletvekilimiz Mahmut Poyrazlı ile birlikte Pamukçu'da silaj dağıtımı yaptık, arpa hasadı başlıyormuş, burada hasat şölenine katıldık. Hasat sezonu bereketli olsun. Tarlada izi olanın harmanda sözü olur. Bizim tarlada izimiz var harmanda da sözümüz var. Allah'a şükür hizmetler devam ediyor. Ben bütün çiftçilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyorum. Çok güzel bir ramazan geçirdik. Bütün hemşehrilerimizin gelecek Ramazan Bayramı'nın sağlık, sıhhat afiyet içinde geçmesini diliyorum. İnşallah gelecek bayrama sağlık sıhhat içerisinde kavuşsunlar” diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 21:46
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