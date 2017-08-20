Başkan Türel yayla şenliklerine katıldı

Yuvalılara seslenen Türel, siyasi yaşamında Yuva’nın kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Yeni Büyükşehir Yasasıyla Antalya merkez ilçelerin dışındaki ilçelere de hizmet edebilir hale geldiklerini belirten Türel, “Birçok bekleyen soruna hiç olmazsa hukuken de el atabilir hale geldik. Benim ilk dönemimde henüz buralar bizim hizmet sınırlarımız içerisinde değilken Yuva’nın girişini asfaltladım diye soruşturmalar geçirdik. Belediyeler eskiden sulama projeleri ile meşgul olmazlardı. Büyükşehir Yasası sayesinde sulama suyu konusunda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. İlk adımı Yuva’da yaptık ve yaklaşık 5 bin hektarlık alanı kapalı devre sulama sistemi ile 6 ay gibi kısa bir sürede buluşturmak suretiyle topraklarımızın bereketini daha da arttırmış olduk” diye konuştu.

Sulama Havuzu müjdesi

Yuva Yayla yolunda asfalt hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Türel, stabilize kaplaması tamamlanan yolu, asfaltla kaplayacaklarını müjdeledi. Yuva’nın girişini de en güzel şekilde asfaltlayacaklarını ifade eden Başkan Türel, “Arkadaşlarımız bir su havuzundan bahsettiler. Sıraya koyduk. Önce yolu yapacağız ondan sonra da sulama havuzunu yapacağız” dedi.

“Teyakkuz halinde olmalıyız”

15 senedir Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adeta çağ atladığını belirten Başkan Menderes Türel, şunları söyledi: “Hep bu ülkeye zincir vurmak isteyenler olmuş. Hep bu ülkeyi uzaktan idare etmek isteyenler olmuş. Ama 15 senede hamd olsun artık bu imkan ortadan kalktı. Bu imkan ortadan kalktığı için de şimdi başımıza olmadık çoraplar örmeye çalışıyorlar. Tuzaklar, hain planlar, ne isterlerse bunları hep birlikte yaşıyoruz. İşte en son bu millete hain planlarını; bu milletin helal paraları ile alınmış tanklarla, toplarla, tüfeklerle, uçaklarla bu millete ateş açarak, 250 şehidimize kıyarak, bu milleti adeta başka ülkelerin boyunduruğu altına almak için bir işgal girişimine kalkıştılar. Bu hain çete, bu şerefsizler hak ettiği cezaları alıyorlar; alacaklar evelallah. Bunlarla ilgili gereken adımlar atılıyor. Bizde çok güzel bir söz var. Su uyur düşman uyumaz. O yüzden hep birlikte uyanık olmak zorundayız. Teyakkuz halinde olmalıyız.Yüzyıllardır bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışmışlar; ama sizlerin büyüklüğü, bu milletin büyüklüğü hep bunlara engel olmuş.”

“2019 önemli viraj”

Türkiye’nin önünde çok önemli bir viraj daha olduğuna dikkat çeken Türel, “Şimdiki önemli viraj 2019. Bugüne kadar bize yargı muhalefeti ile darbe yapmak istediler. Gezi olaylarında sivil darbeyle karşı karşıya bıraktılar. Askeri darbede bu millet 15 Temmuz’da hainlere en güzel dersini verdi. Şimdi farklı planlar çıkacak. O yüzden hep birlikte güçlü olmalıyız. Biz birlikte olduktan sonra Allah’ın izni ile bizim bileğimizi kimse bükemez”ifadelerini kullandı.