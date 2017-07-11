Başkan Trump'ın rüzgarla imtihanı sosyal medyayı salladı
Maryland eyaletindeki Andrews askeri üssünde helikoptere binmeye hazırlanan ABD Başkanı Trump, kapıda bekleyen askerin şapkasının düşmüş olduğunu fark etti. Bu duruma rağmen hareket etmediği için askeri alkışlayan Trump, daha sonra eğilip şapkayı yerden aldı ve askerin başına taktı. Ancak rüzgar bir kez daha 'devreye girdi' ve şapkayı ikinci kez askerin başından uçurdu. Trump'ın ülkeye döner dönmez yayınlanan videosu ise sosyal medyada olay oldu.