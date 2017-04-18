Başkan Tosun'dan çarpıcı açıklama: Helikopter düşmeden önce...

Tunceli'nin Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Tunceli'de düşen helikoptere ilişkin, "Köylüler helikopterin 1-2 sorti yaptığını, sendelediğini ifade ediyorlar. Helikopterin tekrar devam ettiğini, görüş alanının dışına çıktığını söylüyorlar. Köylüler, helikopterin inişe yeltendiğini ve tekrar yükseldiğini anlatıyorlar." dedi.

Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40 sularında havalandıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve içinde 12 kişi olan polis helikopterini arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kendisinin de bu çalışmalara Kocatepe köyündeki vatandaşlarla katıldığını, ancak helikopterin bulunabileceği alana bu köyden araçların gidemediğini dile getiren Müslüm Tosun, şöyle devam etti:

"Köylüler helikopterin 1-2 sorti yaptığını, sendelediğini ifade ediyorlar. Helikopterin tekrar devam ettiğini, görüş alanının dışına çıktığını söylüyorlar. Köylüler, helikopterin inişe yeltendiğini ve tekrar yükseldiğini anlatıyorlar. Kocatepe köyünün arka kısmı Ovacık ilçesi. AKUT, 112, köylüler ve vatandaşlarla bölgede arama yapıyoruz. Tahmini bölgeye doğru yürüyoruz."

Tosun, bölgede yağmur yağdığını da ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bölgede sis çok fazla. Şimdi rüzgar yok, sakin. Bölge sarp ve kayalık bir alan, halen karla kaplı. Bölgede kazıyıcı, yükleyici kepçemiz, Özel İdare'nin greyderi, kepçesi var. Yol kapalı. Orayı da arazi araçlarıyla açmaya çalışıyoruz. Belediyeden de 7-8 arkadaş çalışmalara katılıyor. Onun dışında 100'den fazla vatandaş arama çalışmasına katıldı. Bölge tamamen karla kaplı. Ovacık'a bağlanan, yazın yaylacıların kullandığı bir yol var. İş makineleriyle bu yolu açmaya çalışıyoruz. Orayı açarsak araçlarla helikopterin bulunabileceği alana çıkma şansımız olacak. Kar kalınlığı 1 metre civarında, belli noktalarda, rüzgarın doldurduğu yerlerde daha da fazla."

Belediye Başkanı Tosun, sis sebebiyle arama kurtarmaya katılan helikopterlerin ise şu anda uçamadığını da sözlerine ekledi.