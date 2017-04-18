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Başkan Tosun'dan çarpıcı açıklama: Helikopter düşmeden önce...

Tunceli'nin Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Tunceli'de düşen helikoptere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Tosun'dan çarpıcı açıklama: Helikopter düşmeden önce...
Eklenme: 18 Nisan 2017, 17:33

Tunceli'nin Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun,  Tunceli'de düşen helikoptere ilişkin, "Köylüler helikopterin 1-2 sorti  yaptığını, sendelediğini ifade ediyorlar. Helikopterin tekrar devam ettiğini,  görüş alanının dışına çıktığını söylüyorlar. Köylüler, helikopterin inişe  yeltendiğini ve tekrar yükseldiğini anlatıyorlar." dedi.

Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin Pülümür  ilçesinden 11.40 sularında havalandıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve  içinde 12 kişi olan polis helikopterini arama kurtarma çalışmalarının devam  ettiğini söyledi.
Kendisinin de bu çalışmalara Kocatepe köyündeki vatandaşlarla  katıldığını, ancak helikopterin bulunabileceği alana bu köyden araçların  gidemediğini dile getiren Müslüm Tosun, şöyle devam etti:

"Köylüler helikopterin 1-2 sorti yaptığını, sendelediğini ifade  ediyorlar. Helikopterin tekrar devam ettiğini, görüş alanının dışına çıktığını  söylüyorlar. Köylüler, helikopterin inişe yeltendiğini ve tekrar yükseldiğini  anlatıyorlar. Kocatepe köyünün arka kısmı Ovacık ilçesi. AKUT, 112, köylüler ve  vatandaşlarla bölgede arama yapıyoruz. Tahmini bölgeye doğru yürüyoruz."

Tosun, bölgede yağmur yağdığını da ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bölgede sis çok fazla. Şimdi rüzgar yok, sakin. Bölge sarp ve kayalık  bir alan, halen karla kaplı. Bölgede kazıyıcı, yükleyici kepçemiz, Özel İdare'nin  greyderi, kepçesi var. Yol kapalı. Orayı da arazi araçlarıyla açmaya çalışıyoruz.  Belediyeden de 7-8 arkadaş çalışmalara katılıyor. Onun dışında 100'den fazla  vatandaş arama çalışmasına katıldı. Bölge tamamen karla kaplı. Ovacık'a bağlanan,  yazın yaylacıların kullandığı bir yol var. İş makineleriyle bu yolu açmaya  çalışıyoruz. Orayı açarsak araçlarla helikopterin bulunabileceği alana çıkma  şansımız olacak. Kar kalınlığı 1 metre civarında, belli noktalarda, rüzgarın  doldurduğu yerlerde daha da fazla."

Belediye Başkanı Tosun, sis sebebiyle arama kurtarmaya katılan  helikopterlerin ise şu anda uçamadığını da sözlerine ekledi.

 
EtiketlerBelediyeGÜNCEL HaberleriTunceli'nin Pülümür Belediye Başkanı Müslüm TosunTuncelidüşen helikopter
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:33
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