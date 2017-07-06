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Başkan Torun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlıklarını değerlendirdi

AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, Yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde gerçekleştirilecek olan programlar ve yine yaklaşan kongreler sürecini değerlendirdi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:29
Başkan Torun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlıklarını değerlendirdi

Hain FETÖ Terör örgütünce gerçekleştirilmeye çalışılan ve devletin ve milletin kararlı duruşu ile adeta bir destana dönüşen 15 Temmuz darbe gecesininyıldönümünde gerçekleştirilecek programı açıklayan Torun, 15 Temmuz destanına yakışır programlara imza atacaklarını belirtti. Yaklaşan kongreler sürecine de değinen Başkan Torun, her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliklerinin perçinleneceği bir kongre süreci geçireceklerine olan inancını dile getirdi. Torun, “AK Parti’de kongre süreçleri, bir yenilenme, daha iyi hizmetler verilebilmesi için gerektiğinde kan değişimi sürecidir. Kuruluşundan bu yana partimize hizmet veren teşkilat mensuplarımız halihazırda görev almasa bile söz konusu ülke geleceği olduğunda göreve koşarlar. Ben inanıyorum ki bu bilinçle her zaman olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içerisinde süreci tamamlayacağız. İnşallah sonunda kazanan partimiz ve ülkemiz olacaktır. Kongrelerimizin ve sonuçlarının şimdiden hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:29
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