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Başkan Toru’dan pazarcı esnafına ziyaret

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Melikşah Kapalı Semt Pazarı’nda esnafı ziyaret etti. Pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Toru, esnafa bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

16 Ocak 2018 Salı 17:10
Başkan Toru’dan pazarcı esnafına ziyaret

Sabah erken saatlerde Melikşah Kapalı Semt Pazarı’na gelen Başkan Toru, esnafa bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Esnafın istek ve taleplerini dinleyen Başkan Toru, “Pazarcı esnafımızı ziyaretlerimizde simit ve sıcak çay eşliğinde dondurucu soğuğa rağmen pazarcı kardeşlerimizin sıcak karşılaması ve sohbetiyle ısındık” dedi.

MERAM’A 4 KAPALI PAZAR

Vatandaşların huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri maksadıyla ilçeye kazandırdıkları kapalı pazarlar hakkında bilgi veren Toru, “Kovanağzı ve Kaşınhanı mahallelerimize kazandırdığımız kapalı pazar yerlerini daha önce hizmete açtık. Kısa bir süre içerisinde temelini atacağımız Harmancık Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi de Harmancık, Lalebahçe ve Gülbahçe mahallelerimize hizmet verecek. Gödene Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinin de ikmal ihalesini yaparak 2018 yılı içinde bölge sakinlerinin hizmetine sunacağız. Belediye olarak gerek zabıta hizmetleri gerekse Pazar yerlerinin temizliği ile ilgili çalışmaları aksatmadan yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin daha rahat ortamda alışveriş yapmasını sağlamak için çaba harcıyoruz” diye konuştu.

ÇAYCININ ESPRİSİ NEŞE KATTI

Başkan Toru’nun semt pazarı ziyaretinde çaycının yaptığı espri gülüşmelere neden oldu. Başkan Toru, çayının açık olmasını isteyince çaycı; “Başkanım güneşe tut, açılır” şeklindeki espri yaptı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Melikşah Kapalı Semt Pazarı ziyaretinde alışveriş yaparken pazarda karşılaştığı çocuklara da çeşitli oyuncuklar hediye etti.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 17:10
  1. Meram Belediyesi
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