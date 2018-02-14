Başkan Toru’dan Afrin gazisine ziyaret

“ORADA ÇOK FARKLI DUYGULAR VAR”

Konya’da halasının evinde kalan Gazi Serkan Köroğlu, “Ayın 4’ünde Burseya Dağında bir baskın yedik. Onun sonucunda şarapnel parçası geldi. 1 gün Kilis Devlet Hastanesinde tedavi olduktan sonra Konya’ya taburcu oldum. Orada çok farklı duygular var. Keşke herkes bir gün de olsa gidip görse. İnanılmaz bir arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik ortamı var. Birbirimizin destekçisi olarak ayakta kalıyoruz. Daha önce El-Bab Fırat Kalkanı Operasyonuna da katıldım” diye konuştu.

Gazi Serkan Köroğlu’na Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Başkan Toru, “Dinimiz için, bayrağımız için savaşıyorsunuz. Rabbim yolunuzu açık etsin, her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Bir kardeşiniz, ablanız olarak yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

“CİHANŞÜMUL DEVLET OLMANIN SANCILARINI YAŞIYORUZ”

15 Temmuz’la birlikte milli ruhun tekrar ön plana çıktığını vurgulayan Toru, “Bu ruh Türk milletinin genetiğinde var. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk deyince İslam’la özdeşleştiriliyor. İslam demek Türk demek diyorlar. Bu da bizim ecdadımızın geçmişte ne kadar güzel adımlar attığını gösteriyor. Cihanşümul devlet olma anlayışımız yeniden kök salıyor. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek büyük devletlere kafa tutar hale geldik. Son 5 yıldır ciddi bir beka mücadelesi veriyoruz. Ülkemizin bölgede ciddi bir aktör olması konusunda önemli adımlar atıyoruz. Artık zayıf bir Türkiye yok, diz çöktüremiyorlar. Şu anki sancılar büyük Türkiye’nin, cihanşümul devlet olmanın göstergesi. İslam yeryüzüne tekrar hakim olacak ve bunun mihmandarlığını da millet olarak biz yapacağız. Siz de bunun sancaktarlığını yapan nadide kardeşlerimizden birisiniz. Allah yolunuzu açık etsin ve acil şifalar versin” diye konuştu.

Başkan Toru, “Ben inanıyorum ki bu milletin her bir ferdi şehadete her zaman hazırdır. Bu bilinç olduktan sonra milletimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

“BİZİM DÜĞÜNÜMÜZ CEPHEDE”

Gazi Uzman Çavuş Köroğlu, evlilikle ilgili tavsiyelere ise şu yanıtı verdi: “Biz oraya gittikten sonra gerçekten ailemizi düşünmüyoruz. Varımız yoğumuz oradaki arkadaşlarımız. Arkada birilerini düşünsek kafamızda soru işareti olacağı için konsantre olamayız. Gerçekten orada bir düğün havası var zaten.”