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Başkan Toksoy’dan basın bayramında gazetecilere plaket

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla makamında kabul ettiği basın mensuplarının bayramını plaket vererek kutladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:45
Başkan Toksoy’dan basın bayramında gazetecilere plaket

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını Günü" nedeniyle Sarıkamış ve Kars bölgesinde görev yapan Anadolu Ajansı Muhabiri Hüseyin Demirci ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri Alper Yıldırım’ı makamında kabul etti.

Başkan Toksoy, makamında kabul ettiği gazetecilere, Sarıkamış’ta yağmur, çamur, kar, soğuk demeden kamuoyunu bilgilendirdikleri için plaketle ödüllendirdi.

Başkan Toksoy, gazeteciliğin ulvi bir görev olduğunu belirterek, muhabirlerin bölgede kamuoyunu bilgilendirme açısından çok önemli katkılar sağladığını, sorumluluk üstlenerekher zaman büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Basın mensuplarının her zaman çalıştıkları bölgeye karşı sorumluluk bilinci ile tarafsız bir şekilde kamuoyunu aydınlatma adına çalışmalarını yürütmesi gerektiğini ifade eden Toksoy, “İletişim çağında doğru, ilkeli, tarafsız bilgi ve güvenilir paylaşımları çok önemsiyoruz. Bu vesile ile bölgemizin gelişmesine, kalkınmasına ve tanıtımına katkı sunduğunuz için siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyor, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını" en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" dedi.

Bir süre makamında basın mensuplarıyla sohbet eden Başkan Toksoy, Belediye Basın ve Halk’la İlişkiler sorumlusu Elif Ulu ile birlikte muhabirlere günün anısında plaket verdi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:45
  1. Kars
  2. Demirci
  3. Anadolu Ajansı
  4. İhlas
  5. Sarıkamış
  6. Hüseyin Demir
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