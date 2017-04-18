Başkan Tiryaki çocukları Çanakkale’ye uğurladı

YENİ AKİT / ANKARA - Referandum yoğunluğunun ardından çalışmalara hiç ara vermeden aynı tempoda devam eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, geçtiğimiz gün Çanakkale ve Bursa gezisine katılan öğrencileri yolcu etti. Altındağlı çocukları tarihle ve kültürle buluşturduklarını söyleyen Tiryaki, “Geçmişini bilmeyen bir nesil, geleceğini bilemez” dedi.

GENÇLER YOLA ÇIKTI

Başkan Tiryaki, sabah saat 07:00’de Güneşevler Gençlik Merkezi’nin önünde, Aydınlıkevler, Güneşevler ve Karapürcek mahallesi gençlik merkezlerine üye gençlere “hayırlı yolculuklar” diledi. Altındağ Belediyesi tarafından Çanakkale ve Bursa gezisine götürülen 150 kadar çocuk, karşılarında Başkan Tiryaki’yi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocuklar kadar, vedalaşmaya gelen ailelerin heyecanı da dikkat çekti.

TARİH VE KÜLTÜRLE BULUŞTULAR

Altındağ Belediyesi olarak yaşam boyu eğitime büyük önem verdiklerini aktaran Tiryaki, 10 yıldır kültür gezileri yaptıklarını ve bu gezileri eğitim çalışmalarının bir parçası olarak gördüklerini aktardı. Kültür gezilerinde belirlenen yerlerin özenle seçildiğine dikkat çeken Tiryaki, bu yerlerin tarihsel açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi. Çanakkale’nin herkes tarafından mutlaka görülmesi gerektiğini belirten Tiryaki, düzenledikleri bu gezilerle Altındağlı çocukları tarihle ve kültürle buluşturduklarının altını çizdi. Başkan Tiryaki, zihinlerin aydınlanmasında bu gezilerin büyük pay sahibi olduğunu belirterek “Geçmişini bilmeyen bir nesil, geleceğini bilemez” dedi.