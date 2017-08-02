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Başkan Subaşıoğlu, pazar esnafıyla buluştu

Merkezefendi Belediyesi tarafından Servergazi mahallesine kazandırılan kapalı pazaryeri hizmete girdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:28
Başkan Subaşıoğlu, pazar esnafıyla buluştu

Merkezefendi Belediyesi Servergazi Mahallesi’nde üst katı tenis kortu, alt katı ise pazaryeri olarak inşa edilen kompleks projesini tamamladı. Hizmete giren kapalı pazaryerini ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, esnafla tek tek görüştü. Başkan Subaşıoğlu, esnafı ziyaret ettikten sonra da yine pazar esnafının kurduğu öğle sofrasına misafir oldu.

“Kapalı pazaryerimiz hayırlı uğurlu olsun”

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ziyaret ettiği Servergazi kapalı pazaryeri ile ilgili “Merkezefendi ilçemizin mahallelerinde açık ve kapalı pazaryerleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bir kapalı pazaryerimizi de Servergazi Mahallemize kazandırdık. Bu mahallemizin önemli bir eksiğini gidermiş olduk. Kapalı pazaryerimizin üst bölümü ise tenis kortu. Bugün, hizmete giren pazaryerimizi ziyaret ederek esnafımızla bir araya geldik. Aynı zamanda öğle vaktinde esnafımızın kendi ürünlerinden kurulan sofrasına misafir olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kapalı pazaryerimizin hem Servergazi Mahalle sakinlerimize hem de esnafımıza hayırlı ve uğur olmasını dilerim” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:28
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  2. Servergazi
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