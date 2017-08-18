Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başkan Sözlü’den Havutlu’da yerinde inceleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Havutlu Mahallesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

18 Ağustos 2017 Cuma 19:32
Başkan Sözlü’den Havutlu’da yerinde inceleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde yapılan 6 kilometrelik asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi. İnceleme esnasında çalışanlardan bilgi alan Başkan Sözlü, inceleme sonrası mahalledeki kahvede vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla sohbeti esnasında Havutlu’da çalışmaların devam edeceğini söyleyen Başkan Sözlü, "Bize ait yolların sıcak kaplamasını bitireceğiz. Havutlu’nun alt yapıdaki eksikliklerini giderdik, burada bizim sorumluluk alanımızdaki yolların asfaltlamasını tamamlamadan çıkmayacağız" dedi.

"Tarihinde ilk kez bu yol, yola benzedi"

Mahalle sakinleri ise Büyükşehir Belediyesi’nin Havutlu Mahallesi’ndeki çalışmalarından memnun olduklarını belirtirken "Bu yol sayenizde tarihinde ilk kez kendine geldi, yola benzedi. Allah sizden razı olsun Başkanım" diyerek teşekkürlerini ilettiler.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:32
  1. Adana
  2. Yüreğir
  3. Hüseyin Sözlü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlber Ortaylı: Azeri diye bir millet yok! Onu Stalin hıyarı uydurdu
    1. İlber Ortaylı: Azeri diye bir millet..
    2. Barselona polisinden Türklere teşekkür
    3. Midyat’ trafik kazası: 4 yaralı
    4. Pornocu Sibel Kekilli sapıklıktan ve..
    5. Aile hekimlerine güvenlik kamerası..
    6. Yenişehir Belediyesi’nden lojman
    7. Barcelona saldırısına 4 gözaltı
    8. Diyarbakır’da rehabilitasyon..
    9. Barcelona’daki saldırının ardından 7..
    10. Sungurlu Belediyespor’da hedef 1. Lig
    11. Kütahya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon..
    12. Burhaniye’de öğrencilerin hatim coşkusu
    13. Jandarma köye yaptığı baskında 574 kök..
    14. Papa Ndigia Dia, Bandırma Kırmızı’da
    15. Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın,..
    16. Iğdır Devlet Hastanesinden toplu..
    17. Bafra’da kaza: 2 yaralı
    18. “Kreşin müdürü için gözaltı talimatı..
    19. Başkan Sözlü’den Havutlu’da yerinde..
    20. Çiçekli’den öğrencilere bisiklet ve..
    Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?
    Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki