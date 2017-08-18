Başkan Sözlü’den Havutlu’da yerinde inceleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde yapılan 6 kilometrelik asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi. İnceleme esnasında çalışanlardan bilgi alan Başkan Sözlü, inceleme sonrası mahalledeki kahvede vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla sohbeti esnasında Havutlu’da çalışmaların devam edeceğini söyleyen Başkan Sözlü, "Bize ait yolların sıcak kaplamasını bitireceğiz. Havutlu’nun alt yapıdaki eksikliklerini giderdik, burada bizim sorumluluk alanımızdaki yolların asfaltlamasını tamamlamadan çıkmayacağız" dedi.

"Tarihinde ilk kez bu yol, yola benzedi"

Mahalle sakinleri ise Büyükşehir Belediyesi’nin Havutlu Mahallesi’ndeki çalışmalarından memnun olduklarını belirtirken "Bu yol sayenizde tarihinde ilk kez kendine geldi, yola benzedi. Allah sizden razı olsun Başkanım" diyerek teşekkürlerini ilettiler.