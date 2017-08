Başkan Soylu’dan esnafa ziyaret

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, her sabah esnafa çat kapı ziyaret gerçekleştiriyor. Belediyedeki mesaisi öncesi esnaf ziyareti yapan Soylu, her gün farklı bir mahallede esnafla buluşarak istekleri ve sorunları dinliyor. Halkla iç içe yönetim anlayışla Menderes’te çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "İlçemize hizmet için var gücümüzle çalışırken o hizmeti sunduğumuz vatandaşlarımızla ve esnaf kardeşlerimizle de bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda belediyeye gitmeden önce her sabah ilk çayımızı esnaf kardeşlerimin dükkanında içiyor, onlarla sohbet ediyor, taleplerini dinliyoruz. Sokağın sesi olan esnaflarımızla bir araya gelmek bizi de mutlu ediyor. Birilerinin değil herkesin belediyesi olarak çalışmanın temelinde zaten sokağın sesi bulunuyor. Onların söylemlerine kulak tıkayan, arkasını dönen değil, canla başla istekleri ve talepleri yerine getiren olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.