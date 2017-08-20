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Başkan Soylu üzüm kesti

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, üzüm bağına giderek üzüm işçileriyle bir araya geldi.

20 Ağustos 2017 Pazar 16:04
Başkan Soylu üzüm kesti

Geçen hafta tütün tarlasındaki işçilerle bir araya gelen ve tütün kıran Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, bu hafta da üzüm işçileriyle bir araya geldi, üzüm kesti. Üreticiler ve işçilerle buluşmada Başkan Soylu’ya Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli de eşlik etti.

"Emekten yanayız"

Üreticinin yanında olduklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Menderes’te üretim yapan, bu üretimde emeği geçen herkesle bir arada olmaya gayret ediyoruz. Çünkü biz bu ilçenin toprağına, havasına, suyuna tutukluyuz. Tüm derdimiz bu topraklardaki verimi, bereketi artırmak, üreticimize destek sağlamak. Bu nedenle üzüm üreticilerimizle bir araya geldik. Üzüm işçilerimizle birlikte bağda üzüm kestik, hasbihal ettik. Onların istek ve taleplerini dinledik. Üreten, emekten yana olan herkesin biz de yanındayız. Allah bereketimizi daim etsin” dedi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 16:04
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