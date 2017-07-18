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Başkan Seçkin güven tazeledi

Muş Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Seçkin, yeniden güven tazeledi.

18 Temmuz 2017 Salı 18:42
Başkan Seçkin güven tazeledi

47 bin üyesiyle kentin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Muş Pancar Ekicileri Kooperatifi 34’üncü Genel Kurulu yapıldı. Şehir Stadyumu’nda yapılan genel kurula Muş, Bingöl ve Bitlis’ten kooperatif üyeleri katıldı. Mehmet Ali Seçkin ve Mehmet Koç’un yarıştığı seçimde, 3 bin 924 delege oy kullandı. 2 bin 395 delegenin oyunu alan mevcut başkan Mehmet Ali Seçkin, yeniden başkan olurken, Mehmet Koç ise bin 474 oy aldı.

Seçimlerin ardından teşekkür konuşması yapan Mehmet Ali Seçkin, amaçlarının mal mülk kazanarak saltanat sürmek olmadığını, amaçlarının çiftçinin hizmetkarı olarak onları yüceltmek olduğunu vurguladı. Yeniden kooperatif başkanlığına seçilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Seçkin, "Bir dönem daha üyelerimizin nezdinde güven tazeledik. Çok değerli pancar kooperatifi üyelerimiz hizmetin karşılığında oylarını şahsıma verdiler. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir dönem daha beraberiz. Onlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:42
  1. Bingöl
  2. Muş
  3. Bitlis
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