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Başkan Sabırlı’dan mahalle ve mezra ziyaretleri

VAN (İHA) – AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı’nın kırsal mahalle ve mezra ziyaretleri devam ediyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 15:59
Başkan Sabırlı’dan mahalle ve mezra ziyaretleri

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve beraberindeki partililer, kırsal mahalle ve mezra ziyaretlerine devam ediyor. Yapılması gerekenleri istişare ederek sorunların çözümünde çaba sarf ediyor. Ziyaretlerine durmadan devam edeceğini ifade eden Sabırlı, “AK Parti ilçe başkanlığı olarak her gün alandayız. Taziye, düğün, hasta, yaşlı ve muhtaç ailelerimiz ile bir araya geliyoruz. İlk günkü aşkla durmak yok yola devam “dedi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 15:59
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