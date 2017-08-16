Başkan resmen duyurdu! 'Bir transfer daha...'

Divan Kurulu'nda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferlerle ilgili üyelere bilgi verdi.

İşte Özbek'in sözleri:

"Göreve ilk geldiğimizde yıllık sporcu ödemesi 77 milyon euroydu. Her yıl düşürerek bu sene 61 milyon euroya getirdik. Bu sezon oyunculara maç başları, stopajları da dahil 61 milyon euro ödeyeceğiz. 34 milyon euro bonservis bedeli harcadık. 20 milyon euroya da futbolcu sattık. 14 milyon euroya yeni takım kurduk.

Göndereceğimiz oyuncular da var. 4-5 milyon Euro daha gelir elde edeceğiz. Yani 10 milyon Euro'ya takımı yeniliyoruz. Menajerlere ödediğimiz rakamlar UEFA'nın belirlediği ölçüde. Belki teknik kadronun ve scout ekibinin tespit ettiği, bu rakamları geçmeyecek ufak bir transfer daha yapacağız.

"Rakamlarla oynayarak bir algı yaratılmaya çalışılıyor"

Transfer ücretlerini görmek, bilmek isteyen KAP'a girer ve bakarlar. Görürler. Yarattığımız takımın sergilediği performansı da hepiniz gördünüz. Rakamlarla oynayarak bir algı yaratılmaya çalışılıyor.

"Riva'nın parası kutsaldır"

Riva'nın parası kutsaldır. Sadece banka borçlarını kapatmak için kullanacağım. Kimse bu transferlerin Riva'nın parasıyla yapıldığını iddia edemez."