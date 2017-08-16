Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başkan resmen duyurdu! 'Bir transfer daha...'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:46
Başkan resmen duyurdu! 'Bir transfer daha...'

Divan Kurulu'nda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferlerle ilgili üyelere bilgi verdi.

İşte Özbek'in sözleri:

"Göreve ilk geldiğimizde yıllık sporcu ödemesi 77 milyon euroydu. Her yıl düşürerek bu sene 61 milyon euroya getirdik. Bu sezon oyunculara maç başları, stopajları da dahil 61 milyon euro ödeyeceğiz. 34 milyon euro bonservis bedeli harcadık. 20 milyon euroya da futbolcu sattık. 14 milyon euroya yeni takım kurduk.

Göndereceğimiz oyuncular da var. 4-5 milyon Euro daha gelir elde edeceğiz. Yani 10 milyon Euro'ya takımı yeniliyoruz. Menajerlere ödediğimiz rakamlar UEFA'nın belirlediği ölçüde. Belki teknik kadronun ve scout ekibinin tespit ettiği, bu rakamları geçmeyecek ufak bir transfer daha yapacağız.

"Rakamlarla oynayarak bir algı yaratılmaya çalışılıyor"

Transfer ücretlerini görmek, bilmek isteyen KAP'a girer ve bakarlar. Görürler. Yarattığımız takımın sergilediği performansı da hepiniz gördünüz. Rakamlarla oynayarak bir algı yaratılmaya çalışılıyor.

"Riva'nın parası kutsaldır"

Riva'nın parası kutsaldır. Sadece banka borçlarını kapatmak için kullanacağım. Kimse bu transferlerin Riva'nın parasıyla yapıldığını iddia edemez."

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:46
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan açıklaması!
    1. AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan..
    2. Teröristlerin 'havayolu' planı..
    3. Amerika konut başlangıçlarında..
    4. Klimalı seyahat zehirli hava solunumu..
    5. Yurt dışına gidip Türkiye'ye geri..
    6. PKK’nın Erbil-İstanbul kaçak sigara..
    7. Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan..
    8. Tuzla'da herkes seyretti o koşup…..
    9. Şırnak'ta 1 terörist öldürüldü
    10. İnternetten kartlı alışverişte onay..
    11. Afyonkarahisar'da genç öğretmenin..
    12. Bakan Sarıeroğlu açıkladı! Bunu..
    13. Emekli maaşlarının yatacağı tarih..
    14. Donald Trump'tan Amazon açıklaması
    15. Valenci'de cezaevine drone ile koli..
    16. Meral Akşener'in partisinde yer alacak..
    17. Silivri Cezaevi çevresinde haberci kuş..
    18. AK Partili yöneticiyi şehit etmişti!..
    19. İşte otomobil tarihinin en çok satan..
    20. Karamollaoğlu buyurdu! Böyle terör..
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...