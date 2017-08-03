Başkan resmen açıkladı!Sosa için Milan'la görüşüyoruz

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Serie A takımı Milan'da forma giyen yıldız futbolcu Jose Sosa'yı transfer etmek için İtalyan kulübüyle görüştüklerini açıkladı.



AA Spor Masası adlı programda konuşan Usta şu ifadeleri kullandı:



"Evet, Sosa ile görüşüyoruz. Ancak o transferde ekonomik nedenlerle bir değerlendirme yapıyoruz. Moussa Sissoko ile de görüşüyoruz. Sissoko çok önemli bir futbolcu. Tottenham'ın 35 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı bir isim. Belli ki geçen sezon beklentileri karşılayamamış. Şimdi de oyuncu ile Trabzonspor arasında eğer kulübü kiralanmasına izin verirse 1 yıllık anlaşma olabilir. Kulübüyle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu iki transferden birisi olur mu olmaz mı artık önümüzdeki günlerde göreceğiz."

Geride kalan sezonun özellikle ikinci yarısında, takım kadrosunun daha derinleşmesi, kalitesinin ve standardının yükselmesi gerektiğini gördüklerini söyleyen Usta, "İhtiyaçlarımız çok belliydi. Transferlerimiz nokta atışı oldu. Önemli isimlerle kadroyu daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Tabloya böyle bakıldığında, bir anda çok sayıda oyuncu alarak kadro oluşturmak, iskelet oluşturmak zorlu, gerçekten çok zor bir iş." diye konuştu. Sezon sonu itibarıyla da takımda ihtiyaçların göründüğünü aktaran başkan Usta, "Bu sene bizim transfer etmeye çalıştığımız her oyuncu çok zorlu hale geldi. Çünkü her birisi takımlarında direkt oyuncular ve satış listesinde değillerdi." ifadesini kullandı.