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Başkan resmen açıkladı... Yollarımızı ayırdık

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:22
Başkan resmen açıkladı... Yollarımızı ayırdık

Transferdeki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adil Gevrek, "Gündemimizde olan futbolcular var elbette. Ancak gereksiz transferler yapıp da şuan ki mevcut takımın ahengini de bozmamak lazım. Devre arası transfer politikamızı ‘az olsun ama faydalı olsun’ anlayışı üzerine kurduk. 5-6 transfer yerine, 3 oyuncu alırız ama bize uzun süre fayda sağlayacak isimler olur bunlar. Tabi görüşme halinde olduğumuz futbolcular var. Amacımız bu futbolcuları 3 Ocak’taki Antalya kampına yetiştirebilmek" şeklinde konuştu.

“Konuştuk ve yolları ayırmaya karar verdik”

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada Yalçın Ayhan ile anlaşılarak, yolları ayırma kararı aldıklarını da söyledi. E.Y. Malatyaspor’un menfaati için attıkları her adıma dikkat ettiklerini belirten Gevrek, "Yalçın Ayhan görev yaptığı süre içerisinde takıma büyük katkı sundu. Ancak futbolda bazen yaşanan bu duruma benzer hadiseler cereyan edebilir. Kendisiyle konuştuk ve yolları ayırmaya karar verdik. Umarım daha uzun yıllar Türk futboluna hizmet eder. Biz de bundan sonraki süreçte defans hattımızla ilgili adım atabiliriz. En azından o bölgemize 1 oyuncu transferi yapabiliriz. Bu konuyu hocamızla da konuştuk ve bir karar noktasına geldik" diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 17:22
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