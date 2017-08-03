Başkan Pekdaş zabıta personelini ağırladı

Konak Belediyesine bağlı zabıtalar, Zabıta Haftası nedeniyle Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ı ziyaret etti. Ziyarette, 7/24 görev yapan zabıtalardan sahada çalışırken daha hassas düşünerek karar vermelerini isteyen Başkan Pekdaş, sadece yasak koyan bir anlayışın doğru olmadığını dile getirdi. Vatandaşlarla doğru diyalog kurulması gerektiğinin altını çizen Pekdaş, halka sürekli ‘olmaz, olmaz’ demek yerine o işin nasıl ahlaka ve hukuka uygun gerçekleştirileceğinin anlatılması gerektiğini vurguladı. Konak’ın 150 yıllık belediyecilik geçmişine sahip İzmir’in merkez ilçesi olduğuna dikkat çeken Başkan Pekdaş, “Konak dün kurulmuş bir belediye değil. İzmir Belediyesinin 150 yıllık birikimi burada. Bu 150 yılın getirdiği çeşit çeşit sorunlar var. Her bölgenin zorluğu ayrı. Sadece biz de 3 bin’e yakın tescilli yapı var. Kentin en fazla iş yeri yapı stokunun olduğu yer burası. Bu nedenle zabıta personelimizin işi yoğun ve zor; ama ‘Bu yasak, o yasak’ demek de doğru değil. Bunu demek yerine doğrusunun nasıl olabileceğini anlatmak bizim görevimiz. ‘Böyle yapılırsa olmaz ama şöyle şöyle yapılırsa olur’ demeliyiz. Doğru olan yaklaşım budur. Demokrasi demek yasaklar ülkesi demek değildir. Demokrasi herkesin hakkının, hukukunun güvence altında olduğu sistemdir. Bu güvenceyi sağlamak da bizim asli görevimiz” diye konuştu.

Zabıta Müdürü Tayyar Fırat ve zabıta personeli de, ziyaret sonunda Başkan Pekdaş’a kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, çiçek takdim etti.