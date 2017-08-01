Başkan Özkök: Bu yıl kurbanlıkta sıkıntı yok

Başkan Özkök yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz üzere canlı hayvan pazarımız Konya yolu üzerinde, Aksaray Ticaret Borsası Tarım Ticaret Merkezi arkasında bulunmaktadır. Kurban arife sürecine girmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki 4 haftada Aksaray Ticaret Borsası Canlı Hayvan Park Yeri ve Canlı Hayvan pazarında kurbanlık satışları devam edecektir. Değireli üreticilerimiz ürettikleri ürünleri canlı hayvan pazarına getirerek pazarda sergilemektedir. Aksarayımız tarım ve hayvancılık şehridir. İlimizde vatandaşlarımıza ve Türkiye’nin birçok muhtelif illerine kurbanlık sevk edilmektedir. Şu an itibari ile Aksarayımızda yeteri kadar kurbanlık bulunmaktadır. Kesinlikle ithalata ihtiyacımız yoktur. Aksarayımız hem küçükbaş, hemde büyük baş hayvan varlığı ile kurban ihtiyacımızı tamamen karşılayacaktır” dedi.

Başkan Özkök, “Vatandaşlarımız kurbanlık alırken öncelikle kurban olabilecek kritere uygun olarak yaşını doldurmuş olmasına, Kurbanlık olarak seçilmiş olan hayvanın uzuvlarında eksik, kesik veya zarar görmemiş olmasına ve özellikle büyükbaş kurbanlıklarda hayvanın derisinin parlak olmasına dikkat etsinler. Ben buradan üreticilerimize ürettikleri ürünlerin bereketli olmasını tüketicilere de hayırlı kurbanlar diliyorum” dedi.