Başkan Özkeçeci de Demokrasi Meydanında

Gaziantep’te darbe girişiminin yıl dönümünde on binlerce kişi meydanları doldurdu. Bayraklarını alarak meydana koşan Gaziantepliler, saatlerce darbeye karşı olduklarını haykırdı. Meydanda vatandaşlara hitap eden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, 15 Temmuz’un tarihin dilinden düşmeyeceğini belirterek, darbe gecesi şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazilere şifa diledi.

"Darbeye karşı duran milletimizden Allah razı olsun"

Demokrasi Meydanı’na farklı siyasi partilere gönül vermiş insanların toplandığına dikkat çeken Özkeçeci, "Bu darbeye karşı duran milletimizden Allah razı olsun. Acımız taze, yaramız derin sivil insanların kadınların üzerine öldürme kastıyla ateş açan vatan hainlerini Allah kahhar sıfatıyla kahretsin. Tanklarla, helikopterlerle silahsız insanların üzerine ateş eden FETÖ’cü katiller hala inkar etmeye kendilerini reddetmeye çalışıyorlar. İnşallah iki cihanda da layık olacağı cezayı göreceklerdir" dedi.

"O gün Gaziantep’te silah sıkılmadıysa Şeref Albay’ın sayesinde"

15 Temmuz gecesinin karanlık bir gece olduğunu vurgulayan İl Başkanı Özkeçeci, “Bir yıl önce bu saatlerde o hainler, o alçaklar darbe teşebbüsüne kalkıştılar. Kursaklarında kaldı. Sebep çünkü Gaziantep buradaydı. Türkiye buradaydı. Allah hepinizden razı olsun. Vatana, demokrasimize sahip çıktınız. Hepsinden önemlisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmak ümmete sahip çıkmaktır. Allah hepinizden ilelebet razı olsun. Burada Şeref Albayım var. Allah kendisinden de razı olsun. O gün eğer Gaziantep’te bir mermi sıkılmadıysa muhakkak Albay’ımın sayesinde. Jandarma Albayımız çıktı bir yıl önce görevini tamamladı ‘Ben halkımın devletimin hizmetindeyim’ dedi. Diğer o hainler gibi alçaklar gibi bizi arkamızdan vurmak istemedi. Sizler var olduğunuz sürece böyle dim dik ayakta durduğunuz sürece inşallah Türkiye ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

"Demokrasimize sahip çıktığınız için hepinizin ayaklarından öpüyorum"

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün ve bugün Gaziantep halkının gösterdiği duruştan dolayı teşekkür eden İl Başkanı Özkeçeci “Birbirinden farklı görüşlerde olan vatandaşımız burada. Değişik kesimlerden olan insanların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü birlikte anmak için buradayız. Bu korkunç kalkışmaya kalkan hainleri nefretle kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın dediği gibi ‘Darbeciler Türk yargısından gerekli cezaları alacaktır.’ Türk toplumunun demokrasiye ne kadar bağlı olduğunun göstergesidir 15 Temmuz. Millet demokrasiye sahip çıkmıştır, çıkarken de burada olduğu gibi her düşünceden insan bir araya gelmiştir. Gaziantepliler olarak bizler 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. Demokrasimize ve Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktığınız için hepinizin ayaklarınızdan tek tek öpüyorum buraya geldiğiniz için Tüm Gaziantepli hemşehrilerime de demokrasiye sahip çıkan yaklaşımlarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum" dedi.