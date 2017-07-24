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Başkan Özgökçe’den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:43
Başkan Özgökçe’den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Başkan Özgökçe, yayımladığı mesajında; demokrasinin, hukukun, huzurun ve refahın güçlenmesine önemli katkılar sağlayan basının, modern demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu ve şeffaf yönetim anlayışının da temel yapı taşlarından olduğunu söyledi. Başkan Özgökçe, "Bilindiği gibi 24 Temmuz 1908’de 2. Meşrutiyet’in ilan edilmesi ve 25 Temmuz 1908’de çıkan gazetelerin sansürsüz yayımlanmasından bu yana 24 Temmuz tarihi Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır"dedi.

Toplumların aydınlatılmasında, doğru bilgi sahibi olmasında basına çok büyük görevler düştüğünü kaydeden Tuşba Belediye Başkan Doç. Dr. Fevzi Özgökçe; tarafsız basının doğru, güvenilir, nitelikli ve objektif haberleriyle daima toplumun beğenisini kazandığını belirterek, "Toplumsal değerlerimize saygıyı, kişi ve aile hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi temel görev sayarak halkımızın doğru bir şekilde haber alma ihtiyacını sağlayan basın mensupları ve kuruluşlarının bu önemli gününü yürekten tebrik ederim" diye konuştu.

Gazeteciliğin gerçekleri araştırma ve kamuoyunu doğru kaynaklardan en etkin şekilde aydınlatma mesleği olduğunu da anlatan Başkan Özgökçe, "Basınımız, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak, toplumu aydınlatarak, görev ve sorumluluğu yerine getirmektedirler. Bu vesileyle doğru, tarafsız ve ilkeli yayınlarıyla mesai mefhumu tanımadan milletimize hizmet eden yazılı, görsel ve sosyal basın-yayın kuruluşlarında görev yapan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını tebrik eder, çalışmalarında üstün başarılar diler ve ayrıca ailelerini de kendilerine iş yoğunluklarından dolayı gösterdikleri sabırdan ve desteklerinden dolayı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:43
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