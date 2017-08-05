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Başkan Özakcan’dan amatör spora destek

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı ziyaret etti. Başkan Özakcan, amatör spor kulüplerine 150 bin TL maddi destek verileceğinin sözünü verdi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:05
Başkan Özakcan’dan amatör spora destek

ASKF Başkanı Hasip Arıkan, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Akşit, Kasım Payza, Kaya Özcan, Bekir Kaykı ve Okan Yalçın, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette amatör spor kulüplerin sıkıntılarını dile getiren ASKF Başkanı Hasip Arıkan, “Aydın spor camiası yaklaşık 50 bin kişilik büyük bir camia. Aydın’da şu anda 150 faal kulüp bulunuyor. Bunlardan 40 tanesi Efeler ilçesinde. Spor kulüplerimiz maddi olarak ciddi sorunlar yaşıyor. Efeler Belediyesi daha önce kulüplerimize malzeme desteğinde bulunmuştu. Başkanımızın desteğini her zaman hissediyoruz. Kendisinden Efeler ilçesinde ki amatör spor kulüplerimize sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.

150 bin TL destek verilecek

ASKF Başkanı Arıkan’ın kendilerinden destek istemesi üzerine konuyu Eylül ayı belediye meclis toplantısında gündeme alacaklarını belirten Başkan Özakcan, “Gençlerimize sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır. Amatör spor kulüplerimize 100 ila 150 bin TL arası maddi destek verebilmek için talebinizi Eylül ayı birinci belediye meclis toplantımızda gündeme alarak görüşeceğiz. Yeter ki gençlerimiz sahalardan kopmasın” diye konuştu.

Başkan Özakcan’dan söz alan ASKF yöneticileri, amatör spor kulüplerine verdiği önem ve desteklerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, kendilerine her zaman desteğe hazır olduğunu belirten Özakcan’a teşekkür etti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:05
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