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Başkan Osman Zolan'a minik Elif Ada sürprizi

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz Ayı Toplantısına sürpriz bir şekilde katılan 4 yaşındaki Elif Ada Gözder, meclisin ilgi odağı oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kucağına atlayan minik kızın meclis üyeleri ile birlikte oylamaya katılması da neşeli anların yaşanmasına neden oldu.

20 Temmuz 2017 Perşembe 21:58
Başkan Osman Zolan'a minik Elif Ada sürprizi

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı Olağan Toplantısının 3. birleşimi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında meclis salonuna dalan 4 yaşındaki Elif Ada Gözder, Meclis Başkanlığı kürsüsünde bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanına gitti. Minik kızın cana yakınlığı ve sürprizi karşısında Meclis üyeleri de şaşırırken Elif Ada, Başkan Osman Zolan'ın kucağına atladı. Bir süre Başkan Osman Zolan ile meclise başkanlık eden Elif Ada, meclis üyeleri ile birlikte yapılan oylamaya da katılmayı ihmal etmedi. Oldukça renkli anların yaşandığı mecliste kısa süre kalan Elif Ada, daha sonra annesi ile birlikte salonu terk etti.

Meclisin ilgi odağı oldu

Meclisin ilgi odağı olan Elif Ada Gözder'in Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'de çalışan Ferhat Gözder'in kızı olduğu, annesi Hatice Gözder ile belediyeye bir yakınını ziyarete geldiği, bu sırada meclisi merak edip salona girdiği öğrenildi. Minik Elif Ada'nın annesi Hatice Gözder, meclis salonunun önünden geçerken Elif Ada'nın salonu merak ederek içeri girmek istediğini belirterek, bu sırada Elif'in Başkan Osman Zolan'ı görünce ona doğru koştuğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 21:58
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