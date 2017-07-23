Başkan Oğuz’dan Mescid-i Aksa açıklaması

İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs’te 14 Temmuz günü ve sonrasında yaşananlar bir kez daha tüm Müslümanları derinden yaraladığını ifade eden Başkan Mutlu, “Üç gün boyunca İsrail, Aksa’nın resmi görevlilerinin girişini bile engellerken kendi istihbarat görevlileri ile arama adı altında Aksa’ya baskın düzenleyerek tarihi eserlere, belgelere ve asırlık el yazması kitaplara zarar vermiştir. İsrail, bu davranışları ile yaptığı yanlışlara yenilerini eklemeye devam etmektedir. Şuan on binler Müslüman Mescid-i Aksa’nın surları dibinde İsrail zulmüne direnirken Türkiye’de ki yürekli kardeşleri Mescid-i Aksa’nın özgür olduğunu ve yalnız olmadıklarını haykırıyor.

Bizim için mübarek kılınmış topraklarda, mübarek kılınmış bir şehirde ve mübarek kılınmış bir mabette küstah İsrail’in silahlı unsurlarının kanlı ve kirli postalları ile dolaşması aşağılık bir davranıştır. Ey İsrail, buradan haykırıyoruz Komutanı Hz. Muhammed olan ümmet size boyun eğmez. Ey İsrail, en iyi bildiğiniz şeyi size tekrardan hatırlatıyoruz bu millet zulmünüze izin vermez. Siz hangi hesabı yaparsanız yapın şehadet bizim için bir vuslattır bizim her bir şehidimiz azmimizi artırır. Bugün burada yaptığımız bu açıklama ile tüm dünyaya Kudüs’ün sahipsiz olmadığını beyan etmek istiyoruz. AK Parti Gençlik Kolları Adıyaman İl Teşkilatı olarak, genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dünyanın her köşesindeki mazlumlarla birlikte olacağımızı belirtiyoruz. Bölgede barışın ivedilikle sağlanmasının temelinde Filistin Devleti’nin tam anlamıyla tanınması, Doğu Kudüs’teki işgal ve iskan politikasının bir an önce bitirilmesinin zorunluluğu yatmaktadır. Ve nihai olarak İsrail’in Harem-i Şerif’in İslam alemi için olan kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesinin insani ve hukuki bir yükümlülük olduğunu, tüm dünya kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.