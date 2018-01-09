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Başkan müjdeyi verdi! Arda Turan geliyor...

Arda Turan'ın transferi için Barcelona'ya giden ve kulüp yöneticileriyle görüşen Göksel Gümüşdağ, Arda Turan için müjdeyi verdi.

09 Ocak 2018 Salı 09:45
Başkan müjdeyi verdi! Arda Turan geliyor...

Arda Turan adım adım Başakşehir yolunda... Turuncu lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ile asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral, milli futbolcunun transferi için dün Barcelona şehrine giderek, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile bir araya geldi.

Gümüşdağ, yapılan görüşmeler sonucunda hem Bartomeu hem de Arda ile her konuda anlaşma sağladı. Barcelona Yönetim Kurulu bugün Arda Turan’ın sezon sonuna dek Başakşehir’e kiralanması ile ilgili kararı imzalayacak ve ardından resmi imzalar atılarak transfer kesinleşecek. Transferi yüzde 99 biten milli futbolcu, yarın ya da perşembe günü Başakşehir’in kampına katılacak.

ARDA’NIN İSTEMESİ ÖNEMLİ

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, konu ile ilgili olarak Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bütün amacımız Arda Turan’ın o güzel futbolunu yeniden ortaya koyabilmesi ve yeniden milli takıma yükselebilmesi. Arda, bizim çok sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz bir oyuncu. "Onun yeniden futbol dünyasının yıldızı olmasını yürekten istiyoruz. Bizim onu istediğimiz kadar, onun da bizi istemesi önemliydi. Bundan dolayı Arda ile konuşmaya karar verdik ve kendisiyle son derece yararlı bir görüşme yaptık. Arda, yeniden dünya yıldızı olmaya geliyor.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:45
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