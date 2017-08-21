Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başkan Kutlu asfalt çalışmasını inceledi

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Zey Yolu Caddesi’nde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, gece gündüz demeden çalışan personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:40
Başkan Kutlu asfalt çalışmasını inceledi

Adıyaman Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını Zey Yolu Caddesi’nde sürdüren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kutlu, gayretli çalışan personeline ve sabır gösteren halkına teşekkür etti. Başkan Kutlu, “Şehrin birçok noktasında devam eden yeraltı ve yerüstü çalışmalarımızı Zey Yolu Caddesi’nde de sürdürüyoruz. Çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayıp, halkın hizmetine açmak için gece gündüz demeden, hafta içi hafta sonu demeden çalışan tüm personelime ve bu aksaklıklardan dolayı sabır gösteren halkıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:40
  1. Adıyaman
  2. Çal
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'den şok ima: Kürt devletinde İsrail bayrağı dalgalanacak!
    1. İsrail'den şok ima: Kürt devletinde..
    2. Avrupa’da Filistinli gence suikast!..
    3. 'TL'nin güçlü ve istikrarlı..
    4. ABD'den düşen İHA'larla ilgili..
    5. Korkunç kaza! Kopan kafayı aradılar
    6. Yanık Mahallesi’nde kanalizasyon..
    7. Esenyurtlu vatandaşlar Hacı Bektaş’a..
    8. Sokaklardaki yol çalışmaları..
    9. Bakü’de Türk çayı ikram edildi
    10. 55 bin metrekarelik alanın 45..
    11. Lapseki’de yol çalışmaları
    12. ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri..
    13. Sarı bloklar bölgesine 18. madde..
    14. Geçen: 15 Temmuz’daki mücadeleyi diri..
    15. Gediz’de Motosiklet Festivali
    16. Organik tarım için 630 km pedal..
    17. Büyükşehir Belediyesinden şehitlere..
    18. Şehit babası sanıkların iddialarına..
    19. Vücuduna sakladığı esrarla yakalandı
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2...
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!