Başkan Kutlu asfalt çalışmasını inceledi

Adıyaman Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını Zey Yolu Caddesi’nde sürdüren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kutlu, gayretli çalışan personeline ve sabır gösteren halkına teşekkür etti. Başkan Kutlu, “Şehrin birçok noktasında devam eden yeraltı ve yerüstü çalışmalarımızı Zey Yolu Caddesi’nde de sürdürüyoruz. Çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayıp, halkın hizmetine açmak için gece gündüz demeden, hafta içi hafta sonu demeden çalışan tüm personelime ve bu aksaklıklardan dolayı sabır gösteren halkıma çok teşekkür ediyorum” dedi.