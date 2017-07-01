Başkan Kutlu anız yakanları uyardı

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, önceki gün Adıyaman Şanlıurfa Karayolu Çakal köyü yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle binlerce dönümlük alana sıçrayan yangın ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, bir gün içerisinde 32 anız yangını ihbarı alındığını ve yangının kontrolden çıkması nedeniyle bir köyde samanların yandığını ve hayvanların telef olduğunu aktardı.

Vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyaran Başkan Kutlu, “Sıcaklığın en yüksek olduğu zamanları yaşıyoruz. Ayrıca rüzgarda var. Anız yangını çıkmıyor, anız yangını çıkartılıyor. Anız yangını kasıtlı olarak yakılıyor. Bizim araçlarımız tarlaya gidebilecek evsafta değil.Anızların nereye sıçrayacağı ve sonunun ne olacağı belli olmuyor.Yakıldıktan sonra rüzgar yangının yönünü değiştirebiliyor. Evlere, ahırlara sıçrayabiliyor. Güneşli köyünde 1 buzağı telef oldu, samanlık tamamen yandı. Ekiplerimiz saatlerce çalışma yaptı. Gün boyunca 32 yerden yangın ihbarıgeldi.Beş adet ekibimiz var. Bu ekiplerin tamamını görevlendirdik.İzinde olan personeli göreve çağırdık. Sulama araçlarını devreye koyduk ama yetişemedik. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yardımcı olmaya çalıştık.

Benim vatandaşlardan ricam anızları yakmasınlar. Faydalı bakteriler ölüyor, hem canlılar ölüyor. Bunların vebali bu yakanların omuzlarındadır. Bu şekilde yaktıkları ateş evlerine arabalarına sıçradığı zaman da bizi suçlamasınlar. Bu yangını çıkaranları suçlasınlar. 32 Yerde yangın çıkarsa bunların hepsine yetişmemiz mümkün değil. Elimizden geldiği kadar yetişmeye çalıştık. Bir ev veya fabrika olsa gidecek arabamız kalmıyor. Anız yakma işine son versinler. Artık yeter, bize güvenip anız yakmayın. Bilinçsizce hareket edilmemesini istiyorum. Bilinçli olarak çıkarılan yangınlar olmaz ise biz yangınlara zamanında müdahaleyi yaparak yangınların büyümesini önleriz” dedi.