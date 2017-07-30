Başkan Köşker esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Köşker, esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu, mahalle sakinleri ile sohbet etti. Belediye Başkan yardımcısı Nilay Ayran ve belediye meclis üyelerinin eşlik ettiği Başkan Köşker, Hakk’ın rahmetine kavuşan Murat Akpınar’ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Merhum Murat Akpınar’ın evlatlarına başsağlığı dileyen Başkan Köşker merhum için, “Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin” dedi.