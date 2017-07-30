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Başkan Köşker esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Yavuz Selim ve Mimar Sinan mahallesi esnaflarını ziyaret etti.

30 Temmuz 2017 Pazar 13:02
Başkan Köşker esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Köşker, esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu, mahalle sakinleri ile sohbet etti. Belediye Başkan yardımcısı Nilay Ayran ve belediye meclis üyelerinin eşlik ettiği Başkan Köşker, Hakk’ın rahmetine kavuşan Murat Akpınar’ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Merhum Murat Akpınar’ın evlatlarına başsağlığı dileyen Başkan Köşker merhum için, “Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin” dedi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 13:02
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  2. Akpınar
  3. Mimar Sinan
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