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Başkan Kocadon şehir stadını inceledi

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, aldığı başarılı sonuçlarla Spor Toto 2. Lig’e tırmanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un maçlarını oynayacağı şehir standındaki hazırlıkları ve yenileme çalışmalarını inceledi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:41
Başkan Kocadon şehir stadını inceledi

2017-2018 sezonunda Spor Toto 2. Lig’de mücadele edecek olan B.B. Bodrumspor’un maçlarını oynayacağı Bodrum Şehir Stadı’nda yenileme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaları incelemek üzere stada giden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ile kulüp yöneticileri ve Bodrum Belediyesi’nden yetkililer eşlik etti.

Bodrum Belediyesi’nin de destekleriyle stadın çimini ve tribünlerini daha modern bir hale getirmek için süren çalışmalarda, mevcut suni çim yerine organik granüllü, koku yapmayan, kanserojen etkisi olmayan sentetik çimin serimi gerçekleştirildi. Mevcut tribünlerin seyirci kapasitesi artırılırken, öncesinde boş olan kale arkasına inşa edilen tribünün çalışmalarında ise sona yaklaşıldı.

Ev sahibi, deplasman takımı ve hakem soyunma odalarında da yenileme çalışmaları devam ederken basın mensupları için de ayrıca bir çalışma ofisi inşa ediliyor.

Bodrum Belediyesi olarak spora ve sporcuyaher zaman destek olduklarını belirten Başkan Kocadon,Bodrum Belediyesi Bodrumspor’a ve ilçede bulunan diğer spor kulüplerine ellerinden geldiğince destek olduklarını ve desteklerinin bundan sonra da artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Kocadon, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu da ifade ederek, "Buradaki çalışmaları arkadaşlarımız hızla tamamlıyorlar. Hem kulüp yönetimimiz hem de belediye personelimiz canla başla çalışıyor. Bodrum’un adının sporda da hak ettiği yerlere gelebilmesi için bu tür tesisleri yenilememiz ve sayısını çoğaltmamız lazım. Söz konusu çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:41
  1. Bodrum
  2. Karakaya
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