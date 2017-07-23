Başkan Kılıç’tan 23 Temmuz mesajı

Çat Belediye Başkanı Kılıç, Erzurum Kongresi’nin 98. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin Atatürk önderliğinde yürüttüğü İstiklal Savaşı’nı zaferle sonuçlandırarak tarihteki unutulmaz bağımsızlık mücadelelerinden birine imza attığını ifade etti.

Samsun’da başlayan, Amasya, Erzurum ve Sivas’ta alınan tarihi kararlarla sürdürülen Milli Mücadele dönemini, ’’milletin kenetlenerek bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya güçlü biçimde ilan ettiği bir onur ve gurur abidesi’’ olarak tanımlayan Başkan Kılıç, Erzurum Kongresi’nin de bu süreçte ayrı bir yeri ve önemi olduğunu vurguladı.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, şunları kaydetti:

"Milli mücadelenin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil eden Erzurum Kongresi ile doğu vilayetlerinin irade merkezi tayin edilmiş, alınan kararlar ile milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır. Türk milletinin, vatanına her şart altında sahip çıkacağı ve hiçbir şekilde dayatmaların kabul edilmeyeceği, Türkleri Anadolu’da yok etme planlarının boşa çıkartılacağı mesajı da bütün dünyaya Erzurum’dan verilmiştir. Verilen bu mesajların yarattığı heyecan dalgası, Anadolu’daki mücadele azmini pekiştirirken, modern Türkiye’nin kurucusu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da toplanması yolundaki irade de Erzurum’da tahkim edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, milli mücadelemizin en zor dönemlerinde yapılan bu çalışmalardan aldığı ilhamla, geleceğe ümit ve güvenle bakmaktadır. İstiklal mücadelemizdeki milli birlik ve kardeşlik ruhu, güven ve dayanışma anlayışı bizim için daima yol gösterici olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Erzurum Kongresi’nin 98. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kongreye katılan değerli üyeleri, Kurtuluş Savaşı’nın tüm şehit ve gazilerini saygı ve şükranla anıyorum."