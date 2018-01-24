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Başkan Kılıç eski ve yeni dönem meclis üyeleriyle buluştu

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen İstişare Toplantıları kapsamında eski ve yeni dönem meclis üyeleriyle bir araya geldi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 19:33
Başkan Kılıç eski ve yeni dönem meclis üyeleriyle buluştu

İlçe yönetiminin daha sağlıklı gerçekleşmesi her kesimin görüşlerine önem veren Başkan Fazlı Kılıç, muhtarlar, sivil toplum kuruşları ve siyasi parti temsilcileri, eski ve yeni dönem meclis üyeleri, sanat ve basın camiası ile siyasi partilerin temsilcileri ile buluşuyor.

Bu kapsamda eski ve yeni dönem meclis üyeleriyle Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde istişare toplantısı yapan Başkan Kılıç, ilçede devam eden çalımalar hakkında bilgi verdi. Siyaseti halka hizmet aracı olarak gördüklerini belirten Kılıç, her şeyin en iyisini hak eden Kağıthane halkına hizmet etmenin gurur olduğunu söyledi.

Kılıç, geçen yılın sonunda başladıkları açılışlara yeni yılın ilk ayında da devam ettiklerini ifade ederek, ‘’Bir çok önemli projeyi vatandaşlarımızla buluşturduk. İlçemize yeni kültür merkezleri, spor kompleksleri, yaşam beceri atölyeleri, parklar ve prestij caddeler kazandırdık. Komşularımız bu sayede kültüre, sanata ve spora doyacak’’ dedi.

Bu çalışmaları yaparken eski ve yeni dönem meclis üyelerinin de görüşlerini aldıklarına değinen Başkan Kılıç, desteği olan herkese teşekkür ederek, söz alan katılımcıların sorularını yanıtladı. Programa AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, ve AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Karaköse ile belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 19:33
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