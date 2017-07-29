Başkan Kılıç: Atayurt'tan anayurda biriz beraberiz

Bakırköy'deki Türkmenistan Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Türkmenistan Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov, Başkan Kılıç'ı misafir etmekten mutluluk ve onur duyduğunu belirterek ilişkilerin gelişmesi ve yerel kalkınma adına her konuda işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

15 Temmuz darbe girişiminin de konuşulduğu görüşmede Başkonsolos Myratgeldi Seyitmammedov tüm şehitler için başsağlığı, yaralılar için de geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul’un tüm dünya için önemli bir destinasyon olduğunu ifade eden Başkonsolos Seyitmammedov; ‘’ Bu şehir aynı zamanda tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir yer. Burada Türkmenistan vatandaşlarımız kendilerini evlerinde gibi hissediyor, burayı ikinci anavatanları biliyor’’ dedi.

Kağıthane’de birçok Türkmen vatandaşının yaşadığını ve her fırsatta kendileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise; ‘’Atayurt’tan Anayurda binlerce yıldır biriz, beraberiz. Tarihte birçok acılar yaşasak da birlik ve beraberliğimiz sayesinde hepsini kısa sürede atlattık. En son 15 Temmuz hain darbe girişimine bizzat tanıklık ettik. Bu hain girişiminin sadece ülkemize değil; tüm din kardeşlerimizle birlikte soydaşlarımıza da yapıldığını her platformda anlatıyoruz. Bu süreçte Türkmenistan Devleti’ne ve vatandaşlarına; Türkiye’ye verdiği destek ve duyduğu güvenden ötürü teşekkür ediyoruz. Türkiye bugün Irak’taki Türkmen kardeşlerinin, Doğu Türkistan’daki kardeşlerinin yanındandır. Kudüs'te, Arakan'da, Burma'da, Suriye'de din kardeşleriyle beraberdir. Güçlü Türkiye, bölgesindeki tüm mazlum halkların zulümden kurtulmasını sağlayacağından birtakım devletler bu birlik ve beraberliği bozmaya çalışıyor.’’ İfadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Kılıç ve Başkonsolos Seyitmammedov karşılıklı hediyeleşerek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.