Başkan Kesimoğlu’ndan lösemili çocuklara kumbaralı destek

Kesimoğlu, yaptığı açıklamada, bir gün kendisini ziyaret eden lösemili çocukları gördüğünde çok duygulandığını ve böyle bir girişimde bulunduğunu belirtti. Birçok çocuğun lösemiyle mücadele ettiğini ifade eden Kesimoğlu, "Geçtiğimiz ay kan kanseri olmuş öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte ziyaretime geldiler. Onlarla sohbet ettik o kadar keyifli ve güzel bir sohbet oldu ki o çocukların özgüveni, yaşamla tekrar buluştuktan sonra duydukları mutluluk gözlerinden fışkıran yaşam sevgisi beni ziyadesiyle memnun etti, mutlu etti. Aralarında bir kişi tedavisi tamamlanmış ama henüz maskesini atamamış. Diğer çocukların hepsi maskelerini atmış. Onlar da maske atma töreni düzenleyeceklerini belirterek benden destek istediler" dedi.

“Kumbaraya baktıkça o çocukların yüzlerini görüyorum”

Kesimoğlu, çocuklara az da olsa destek olmak amacıyla makam odası başta olmak üzere belediye binasının bazı yerlerine bağış kumbaraları koydurduğunu dile getirdi. Kesimoğlu “Belediye başkanıyla görüşmenin bir bedeli olacak. Buraya gelerek başkanla görüşüp çay kahve içenler bedelini LÖSEV kumbarasının içine bağış yaparak ödeyecekler. Ben bu kumbaraya baktıkça o çocukların yüzlerini görüyorum. Onlar içinde küçük de olsa bir şey yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kumbaralara baktıkça o çocuklarımızı görüyorum, arkada gülen yüzlerini görüyorum. Hem yaşamın önemini sağlığımızın önemini kavramaya, korumaya çalışıyorum. Hem de onlar için küçük de olsa bir şey yapmanın hazzını duyuyorum, mutluluğunu yaşıyorum, onurunu duyuyorum. Bana ziyarete gelenlere ’arkadaşlarım benim bir şey söylememe gerek yok bakın bu kumbara kendisi konuşuyor ve size bir çağrı yapıyor oradan’ diyorum. Onlarda ’derhal başkanım’ diyerek hiç ikiletmeden hemen gereğini yapıp LÖSEV’e bağışta bulunuyorlar. Ben burada oturduğum sürece o kumbara da sürekli orada kalacak” diye konuştu.