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Başkan Kayda, işçilerle bayramlaştı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, bayram ziyaretleri kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesini ziyaret ederek işçilerin bayramını kutladı.

27 Haziran 2017 Salı 16:10
Başkan Kayda, işçilerle bayramlaştı

Bayramın son gününde mesaiye hazırlanan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte kahvaltı yapan Başkan Zeki Kayda, "Salihli’ye 3 yıldır birlikte hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımıza her zaman en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Salihli Belediyesi olarak tüm çalışanlarımızla büyük bir aileyiz. Yaptığınız iş ve harcadığınız emek için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlere, ailenizle birlikte sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:10
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