Başkan Karaçoban vatandaşlarla buluştu

Alaşehir Belediyesinin her hafta salı günleri düzenlediği "Halk Günleri" vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek sosyal belediyeciliğe verdiği önemi gösteren AlaşehirBelediye Başkanı Gökhan Karaçoban, vatandaşların taleplerini, şikayetlerini birebir dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyor. Sosyal Belediyeciliğe önem verdiğini her fırsatta belirten Başkan Karaçoban, “Göreve ilk geldiğimiz günden bu yana sosyal belediyeciliğe önem verdiğimizi sürekli olarak dile getirdik. Sosyal belediyecilik içinde yer alan vatandaşlarımızın birebir istek ve taleplerini ise her salı "Halk Günü" programlarımızda dinliyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çözüme ulaştırdığımız sorun ve şikayetleri çalışma arkadaşlarımızla birlikte değerlendirip yapmaya çalışıyoruz. Bu görüşmeler sonrasında her iki tarafında memnun olarak ayrılması bizi oldukça mutlu ediyor” dedi.